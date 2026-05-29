Último final de semana de maio será de chuva no Sul e calor no Centro-Oeste

Em São Paulo haverá contrastes de temperatura, na faixa leste a nebulosidade predomina no sábado (30)

Divulgação / Governo de SP Entre o Norte e o Nordeste do estado, as pancadas de chuva aumentam



O último final de semana de maio será marcado por chuva em uma parte do Brasil e calor em outra. No Estado de São Paulo, o sábado (30) será marcado pelo contraste entre áreas do interior, mais quentes e secas, e a faixa leste, mais úmida e amena devido à circulação marítima. Em pontos do Sul, litoral e leste paulista, os ventos úmidos vindos do mar favorecem o aumento de nebulosidade, céu encoberto em diversos momentos e a ocorrência de chuva fraca. Já entre o Norte e o Nordeste do estado, as pancadas de chuva aumentam por conta da atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera e do fluxo de umidade. Nas demais áreas, o predomínio é de tempo firme.

Segundo a Climatempo, no domingo (31) o tempo segue firme na maior parte do estado, mas os ventos úmidos vindos do mar mantêm uma maior nebulosidade principalmente entre o litoral, a faixa leste e o Centro-Sul paulista. Na capital, o dia deve seguir com tempo firme. Pela manhã, o sol aparece entre muita nebulosidade e, à tarde, o céu abre mais, com temperaturas podendo subir até os 24°C.

Na região Sul, as instabilidades predominam no domingo, provocadas pela atuação de um cavado meteorológico. Desde cedo, há chance de pancadas moderadas a fortes em grande parte de Santa Catarina, além do Sul, interior, Sudoeste, litoral e leste do Paraná. No Rio Grande do Sul, também chove no Norte, Nordeste, Serra, pontos do litoral, Costa Doce e Região Metropolitana de Porto Alegre. No domingo, as instabilidades diminuem.

Já na região Centro-Oeste, o tempo fica firme e seco, mas a atuação do cavado meteorológico pode provocar pancadas no Sudeste de Mato Grosso do Sul; por lá, as temperaturas ficam mais agradáveis ao longo do dia.

O Norte e o Nordeste do país ainda continuam sob influência da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). No sábado, as pancadas mais fortes acontecem no litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte desde cedo; no sul do estado baiano, uma frente fria ajuda a fomentar as instabilidades. Há alerta para temporais no litoral do Rio Grande do Norte, na região de Salvador e Canavieiras e em grande parte do litoral do Maranhão. No Norte, há alerta de chuva forte em Roraima, no Amapá, no norte do Amazonas e no norte do Pará.