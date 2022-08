Objetivo é simplificar a análise documental e facilitar a liberação para à população

Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa dispensa registro de medicamentos e vacinas para varíola dos macacos



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, nesta sexta-feira, 9, a dispensa de registro para importação de medicamentos e vacinas que combatem a varíola dos macacos. A medida tem por objetivo simplificar a análise documental e facilitar a liberação tanto dos medicamentos quanto das vacinas. Desta forma, o Ministério da Saúde pode solicitar à agência a dispensa de registro de medicamentos ou imunizantes que tenham sido aprovados por autoridades internacionais. O diretor presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, ressaltou que a iniciativa é um ato regulatório. “É importante deixar claro que a Anvisa está exercendo seu papel de agência reguladora. A dispensa de registro é um ato regulatório. E esse ato não significa a aprovação tácita do que vier. Diante de mais um desafio, estamos utilizando uma ferramenta que faz parte do exercício pleno de nossa função”, frisou. Até o momento, o Brasil registra 3.450 casos positivos da varíola dos macacos. Disparado na liderança, o Estado de São Paulo computa 2.279 casos. Na sequência aparece o Rio de Janeiro com 403 casos, Minas Gerais (159) e o Distrito Federal (141), com maior número de registros. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no último mês, estado de emergência de saúde pública em relação a doença.