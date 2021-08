Anvisa pede à Pfizer informações sobre estudos da terceira dose da vacina contra a Covid-19

Objetivo do pedido é identificar dados que fundamentaram a decisão da FDA, agência reguladora norte-americana, de permitir a aplicação da terceira dose em transplantados ou imunocompremetidos

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/10/2020 Uso emergencial do imunizante da Pfizer em parceria com BioNTech foi aprovado na semana passada



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) encaminhou um documento à Pfizer pedindo informações sobre estudos envolvendo a possível aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O ofício foi enviado à farmacêutica nesta sexta-feira, 13. Segundo a Anvisa, o objetivo do pedido é identificar dados que fundamentaram a decisão da FDA, agência reguladora norte-americana, de permitir a aplicação da terceira dose em transplantados ou imunocompremetidos. A Pfizer recebeu uma autorização da Anvisa para começar um estudo clínico para avaliar a eficácia e segurança de aplicação de uma terceira dose do imunizante. Além disso, a Agência informou que propôs a realização de uma reunião com a Pfizer para ampliar a discussão sobre o tema.