Doria promove aglomeração em evento com 201 prefeitos e pede desculpas

Reprodução/Twitter Doria publicou imagens da aglomeração nas redes sociais



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participou de um evento com 201 prefeitos no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, 12, para anunciar ações de reforço na segurança do campo e liberação de crédito para produtores rurais. O vice-governador, Rodrigo Garcia, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e outras autoridades também participaram do evento, além de profissionais da imprensa. Em uma foto publicada por Doria nas redes sociais, é possível ver que houve aglomeração e os protocolos de distanciamento não foram respeitados. No entanto, todas as pessoas usavam máscara. Antes de iniciar seu discurso, o governador pediu desculpa pela quantidade de pessoas. “Tenho que pedir desculpas pela aglomeração, mas vejo que todos estão vestindo as suas máscaras, obrigada por seguirem esse protocolo”, disse. Após o evento, Doria conversou com jornalistas e pediu desculpas novamente. “Quero me desculpar pela aglomeração de pessoas aqui. Nos surpreendeu a quantidade de pessoas neste evento. Felizmente, todas com máscaras, todas passaram álcool em gel nas suas mãos. Mesmo assim, as nossas desculpas pela aglomeração”, afirmou.