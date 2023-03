Anvisa proíbe venda e uso de duas marcas de anabolizantes

Medida foi adotada após fabricante comunicar a agência sobre a circulação de unidades falsificadas dos medicamentos Durateston e Deca-Durabolin no mercado brasileiro

Anvisa/Ascom Anvisa foi informada sobre a circulação de unidades falsas do medicamento no país



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 3, a apreensão e proibição do uso e venda de duas marcas de anabolizantes: o Durateston e Deca-Durabolin. O primeiro é indicado no tratamento de reposição de testosterona em homens, enquanto o segundo medicamento pertece ao grupo conhecido como esteroides anabolizantes. A agência foi comunicada pela empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica sobre a circulação de unidades falsificadas dos medicamentos no mercado brasileiro, motivo pelo qual levou a Anvisa adotar a medida. O órgão informou que os medicamentos falsificados possuem rotulagens com o nome da Schering-Plough como fabricante. Entretanto, de acordo com a agência, os registros dos produtos Deca-Durabolin e Durateston em nome da fabricante foram cancelados em 2017. “Portanto, todas as unidades desses medicamentos comercializadas com o nome da empresa Schering-Plough e ainda dentro da validade, são falsas”, disse a Anvisa.

Devido a isso, a agência recomenda que a população procure os medicamentos em estabelecimentos regularizados, sempre dentro da embalagem completa. Caso identifique uma unidade falsificada, a orientação é entrar em contato com Aspen Pharma “para verificação da autenticidade do produto”. Além disso, a autarquia também pede para que o fato seja comunicado à agência “preferencialmente por meio do sistema Notivisa”. Antes de adquirir o produto, o consumidor deve confirmar se a embalagem da fabricante da Aspen Pharma.