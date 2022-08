Anvisa recebe cinco pedidos para diagnóstico da varíola dos macacos e inicia análises

Das cinco solicitações, duas são de empresas nacionais; agência sanitária informa que vai avaliar todos os produtos

Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa apresentou, nesta quinta-feira, 11, balanço dos pedidos recebidos para combater a varíola dos macacos



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentou, nesta quinta-feira, 11, o balanço dos pedidos de registro de produtos para o diagnóstico da varíola dos macacos. Ao todo, cinco solicitações foram recebidas. A agência sanitária iniciou as análises. Os dois primeiros produtos foram Viasure Monkeypox Virus Real Time PCR Detection Kit, fabricado na Espanha pela empresa CerTest Biotec, e Monkeypox Virus Nucleic Acid Detection Kit, fabricado na China pela empresa Shanghai BioGerm Medical Technology. De acordo com a agência, estes são ensaios moleculares, passaram pela avaliação do corpo técnico e aguardam complementação de informações por parte das empresas solicitantes para continuidade da análise. Já o terceiro produto, que o pedido foi registrado em 8 de agosto, também é um ensaio molecular e corresponde ao Standard M10 MPX/OPX, fabricado pela empresa nacional Eco Diagnóstica. Contudo, parte da produção é feita em outro país. A análise técnica da documentação está em andamento. Na quarta-feira, 10, foram feitos os últimos dois pedidos. Entre eles está o Monkeypox Virus Antigen Rapid Test, o primeiro pedido relacionado a teste rápido para detecção de antígeno, fabricado pela empresa chinesa Shanghai BioGerm Medical Technology. Além dele, foi registrado o produto Kit Molecular Monkeypox (MPXV) Bio-Manguinhos, fabricado no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos. A Anvisa informou que a prioridade, no momento, é avaliar todos os pedidos para combater a varíola dos macacos.