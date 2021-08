Anvisa recebe pedido para autorização de estudo de vacina contra a Covid-19 da UFRJ

Solicitação é para a realização dos testes de fase 1 e 2; agência não deu mais detalhes sobre a tecnologia do imunizante, nomeado como S-UFRJvac

Divulgação/UFRJ O pedido da UFRJ é para a realização dos estudos de fase 1 e 2 da vacina



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu na última sexta-feira, 6, o pedido de autorização de estudo da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O solicitação é para a realização dos testes de fase 1 e 2 do imunizante, nomeado como S-UFRJvac. Segundo os procedimentos da Anvisa, a análise considerará a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais. A agência não deu mais detalhes sobre a tecnologia da vacina. Antes do pedido, a Anvisa já havia realizado duas reuniões, ainda em 2020, com os desenvolvedores. Em 24 de junho de 2021 foi realizada uma nova reunião para apresentação da estratégia de desenvolvimento dos estudos não clínicos pela UFRJ à agência.