Pfizer entrega ao Brasil mais 2,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

Remessa entregue neste domingo, 8, faz parte de uma megaoperação que prevê o recebimento de 17 milhões de unidades do imunizante até 22 de agosto

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir de 12 anos de idade, em duas doses, sendo o único usado em menores de 18 anos no Brasil



A farmacêutica americana Pfizer entregou ao Ministério da Saúde mais 2,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A remessa recebida em dois lotes neste domingo, 8, faz parte de uma megaoperação que prevê o recebimento de 17 milhões de unidades até 22 de agosto. Ao todo, a empresa já entregou 41 lotes ao país, totalizando 36,2 milhões de imunizantes. O laboratório prevê ainda a entrega de 52,4 milhões de doses entre o final de agosto e setembro, que fazem parte do primeiro acordo que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. Já o segundo contrato prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. No fim de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou novas condições de conservação e armazenamento para a vacina da Pfizer, que agora pode ser mantida em temperatura controlada entre 2ºC e 8ºC por até 31 dias. O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir de 12 anos de idade, em duas doses, sendo o único usado em menores de 18 anos no Brasil.

*Com informações do repórter Vinicius Moura