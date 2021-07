Anvisa recomenda suspender vacinação de grávidas com AstraZeneca e Janssen

Agência recomenda restrição de vacinas que utilizam vetor adenoviral, mas reforça que os benefícios dos imunizantes superam os riscos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) propôs suspender a vacinação de grávidas com os imunizantes da AstraZeneca e Janssen, que utilizam vetor adenoviral. A agência alertou sobre a necessidade de se instituir medidas para a identificação precoce de casos suspeitos de trombocitopenia que receberam esse tipo de vacina. O risco, no entanto, é baixo. Entre 0,1% a 0,5% do total de vacinados tiveram a doença. “Os sinais e sintomas associados à TTS mais frequentes são falta de ar, dor no peito, inchaço na perna, dor abdominal persistente e sintomas neurológicos, como dores de cabeça fortes e persistentes (que não cedem ao uso de analgésico) ou visão turva. Após o uso das vacinas contra Covid-19, qualquer pessoa que apresente os sintomas citados anteriormente deve procurar atendimento médico imediato”, diz o órgão. A Anvisa já havia proposto a suspensão da aplicação da AstraZeneca para gestantes em maio. No entanto, nesta sexta-feira, 2, divulgou um comunicado ampliando a restrição para a vacina da Janssen. A agência também lembrou que os benefícios das vacinas superam os riscos associados à infecção por coronavírus. “A Anvisa reforça a relação benefício-risco favorável das vacinas contra Covid-19 autorizadas para uso no país, sendo essencial a continuidade da imunização da população.”