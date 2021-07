Prefeitura de São Paulo antecipa vacinação de pessoas com 40 anos para quarta-feira

Antecipação foi possível pela chegada de 130 mil doses de vacina contra a Covid-19 no último sábado; anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou na manhã desta segunda-feira, 5, que a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 40 anos será antecipada para quarta-feira, 7. A imunização para esta faixa etária estava prevista para a quinta-feira, 8, mas foi adiantada em um dia. Com a mudança no calendário, a Prefeitura de São Paulo prevê finalizar a vacinação com a primeira dose na população adulta antes do prazo determinado pelo governo do Estado. “É possível antecipar a vacinação de pessoas com uma dose para antes de setembro”, disse o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, que ressalta que o cumprimento do calendário depende da chegada de doses. “Pelo ritmo que a gente tem recebido as doses, acreditamos que, seguramente, antes de chegar setembro, a gente consiga vacinar 100% dos adultos com uma dose”, afirmou.

Nesta segunda-feira, 5, foi iniciada a campanha para a população de 41 anos, que foi acompanhada pelo prefeito Ricardo Nunes no novo Mega Posto do Buffet Colonial, na zona Sul da cidade. “Tínhamos previsto a vacinação de 40 anos para o dia 8, mas, tendo em vista que a gente já recebeu 130 mil doses no sábado, a gente pode estar antecipando e fazendo a vacinação de 40 anos na quarta-feira”, explicou o prefeito. Na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, estarão abertas apenas as 82 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) com Unidades Básicas de Saúde (UBS) integradas. Os outros postos de saúde, UBS, postos volantes e drive-thrus não vão abrir na sexta e no sábado, em virtude do feriado. Nessas datas, além da repescagem, também serão aplicadas as segundas doses dos imunizantes. Segundo o prefeito, 87 mil pessoas estão com a segunda aplicação atrasada na cidade de São Paulo.

Confira o calendário:

Segunda-feira, 5: Vacinação de pessoas de 41 anos;

Terça-feira, 6: Vacinação de pessoas de 41 anos;

Quarta-feira, 7: Vacinação de pessoas de 40 anos;

Quinta-feira, 8: Vacinação de pessoas de 40 anos;

Sexta-feira, 9: Repescagem 40 a 41 anos e segunda dose;

Sábado, 10: Repescagem 40 a 41 anos e segunda dose;

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini