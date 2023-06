Anvisa suspende venda de três produtos da Natville

Segundo a agência, medida atinge leites produzidos entre janeiro e maio deste ano

Reprodução/Natville Medida da Anvisa atinge produtos produzidos entre janeiro e maio deste ano pela Natville



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, distribuição e uso de três produtos da marca Natville fabricados entre janeiro e maio de 2023 pela empresa Santa Maria Laticínios LTDA. Os três produtos são o leite UHT integral, leite UHT desnatado (embalagem de 1 litro) e o soro de leite em pó parcialmente desmineralizado 40% (embalagem de 25 kg). Segundo a agência, a medida foi tomada após uma inspeção realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, na qual foi constatado que os produtos foram produzidos sem autorização da pasta. Além disso, foi detectada uma informação equivocada, segundo a nota da Anvisa, de que os produtos foram fabricados por uma filial da empresa. Outro ponto mencionado pela Anvisa é que os produtos teriam sido fabricados sem as devidas condições de higiene e sem controles de qualidade e segurança. A decisão foi publicada na sexta-feira, 16, e também determina o recolhimento voluntário dos produtos. A Anvisa informou ainda que quem tiver um dos produtos em casa deve entrar em contato com o SAC da empresa, informado no rótulo. A reportagem procurou a Natville, que não se manifestou até o momento. A nota será atualizada caso houver o retorno da empresa.