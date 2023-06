Inscrições do Sisu abrem nesta segunda-feira e vão até quinta-feira

Resultado será divulgado no dia 27 deste mês; classificação dos estudantes será realizada com base na nota obtida na edição de 2022 do Enem

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre de 2023 começaram nesta segunda-feira, 19



As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2023 começaram nesta segunda-feira, 19, e vão até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) da próxima quinta-feira, 22, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 27 deste mês. A classificação dos estudantes será realizada com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As matrículas devem ser feitas de 29 de junho a 4 de julho. O Sisu é o programa do MEC que reúne as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria delas ofertada por instituições federais – universidades e institutos. Com base na nota do Enem, o sistema informatizado seleciona os estudantes para as vagas abertas semestralmente, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos. Neste caso, o estudante escolhe até duas opções de curso entre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições, sendo que a inscrição válida será a última registrada no sistema. Caso o estudante não seja selecionado em nenhuma das opções, ele poderá ainda disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu. Para isso, é preciso manifestar interesse em participar da lista entre os dias 27 de julho e 4 de julho. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pelas próprias instituições a partir de 10 de julho.