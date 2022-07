Ao menos quatro dos 100 melhores restaurantes do mundo estão no Brasil, segundo revista britânica

Periódico chamado ‘Restaurant’ divulgou a lista dos estabelecimentos que ficaram ranqueados entre a 51ª e a 100ª posição; cinquenta primeiros colocados serão divulgados no dia 18 de julho

Reprodução/Restaurant Prato do restaurante D.O.M, liderado pelo chef Alex Atala, e considerado o 53º melhor destino gastronômico do mundo



A revista britânica ‘Restaurant’ anunciou nesta terça-feira, 5, sua tradicional lista com os melhores nomes dos estabelecimentos gastronômicos pelo mundo. Dividida em duas partes, a “The World’s 50 Best Restaurants” – Os 50 melhores restaurantes do mundo, na tradução livre – divulgou quais foram os melhores atuantes do ramo e, entre a 51ª colocação e a 100ª há a presença de quatro restaurantes brasileiros, sendo três destes presentes em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Há a expectativa de que outros restaurantes apareçam na lista, já que A Casa do Porco foi coroada como o 17º mais bem avaliado restaurante do mundo no último ano. O anúncio dos primeiros 50 melhores destinos gastronômicos ocorrerá no próximo dia 18 de julho durante uma cerimônia em Londres.

Na 53ª posição está o D.O.M, capitaneada pelo chef Alex Atala. O local foi inaugurado em 1999 e encontra-se localizada no centro de São Paulo, na rua Barão de Capanema, Jardins. O ranking descreve o local com um menu de degustação “de cair o queixo” com pratos com “polvo e alcachofra, formiga, manga e mamão, e para a sobremesa, figo verde com gorgonzola e vinho do porto”. Já o Evvai, também localizada na capital paulista, foi premiada com a 67ª posição. Comandada pelo chef Luiz Filipe Souza, o ‘Restaurant’ destaca o local pela sua “excelente carta de vinhos e coquetéis clássicos”, que podem harmonizar com um “minitortellini recheado com caranguejo”.

No Rio de Janeiro, o Lasai figura na 78ª posição. Com terraço que inclui uma vista para o Cristo Redentor, a casa é descrita como um lugar “acolhedor e informal” que conta com uma “combinação da cozinha de classe mundial” liderada pelo chef Rafa Costa e Silva. Na 96ª posição encontra-se o Maní, restaurante paulista sediado no bairro de Pinheiros e que conta com o comando da chef Helena Rizzo – eleita anteriormente como a melhor chef feminina da América Latina e a melhor chef feminina do planeta. No local, o destaque vai para os ingredientes orgânicos.