Ao menos uma pessoa morre em desabamento de prédio no Grande Recife; buscas por desaparecidos continuam

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, duas pessoas, incluindo uma idosa de 65 anos, foram resgatadas com vida; prédio havia sido condenado pela Defesa Civil

RENATO GOMES/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Número de vítimas desaparecidas não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros



Ao menos uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio na cidade de Paulista, no Grande Recife. O desabamento aconteceu por volta das 6h35 desta sexta-feira, 7, mesmo horário em que os bombeiros foram acionados. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou a morte de uma pessoa, um homem de 45 anos, que foi encontrado morto. Além da vítima fatal, os bombeiros informaram que duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A primeira foi uma mulher de 65 anos, que foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A segunda resgatada é uma adolescente de 15 anos, que foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital da Restauração, na cidade de Recife. Os bombeiros também confirmaram que existem vítimas soterradas, mas ainda informaram quantas pessoas estão nos escombros do prédio. Segundo a corporação, equipes da Defesa Civil da cidade, da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco estão no local auxiliando os bombeiros, que seguem na busca para localizar as demais vítimas.

O prédio fica localizado no bairro do Janga e tem 38 anos. A estrutura tinha rachaduras em diversas unidades. O bloco que desabou era o D7, que faz parte do Conjunto Beira Mar, um complexo de moradias populares com 1.711 unidades distribuídas em 29 blocos. O bloco já havia sido condenado pela Defesa Civil e as famílias haviam sido retiradas do local em 2013. Segundo testemunhas, crianças estavam no local na hora do desabamento. Em seu perfil no Twitter, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) disse que está acompanhando o resgate das vítimas e garantiu que seu governo está prestando o suporte necessário. “É com muita tristeza que estamos acompanhando desde cedo o resgate das vítimas do desabamento no Janga. Pelo menos três pessoas já foram retiradas com vida e nossas equipes seguem com as buscas. O governo de Pernambuco dará todo suporte necessário!”, escreveu.

Confira o momento em que o prédio desabou: