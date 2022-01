Ao mesmo tempo, paulistano testa positivo para a Covid-19 e para a influenza

Primeiro caso de dupla infecção foi notificado em Israel, onde uma mulher grávida recebeu o mesmo diagnóstico que o brasileiro

Reprodução/Jovem Pan News Paulistano testou positivo tanto para a Covid-19 quanto para a influenza



Após ser registrado um caso em Israel de uma grávida que testou positivo para a Covid-19 e para a influenza ao mesmo tempo, um paulistano recebeu o mesmo diagnóstico. O homem, que não quis ter seu nome divulgado, está internado desde a última quinta-feira, 29, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com “flurona”, nome que foi dado a essa fusão das doenças. Em entrevista à Jovem Pan, ele contou que descobriu que estava duplamente infectado ao ir ao médico para tratar uma fratura ortopédica na última quarta-feira, 28. O médico pediu os exames de Covid e influenza por desencargo de consciência, pois ele já estava com alguns sintomas de gripe. O teste da influenza saiu na hora e deu positivo, mas como seu problema ortopédico podia ser tratado em casa, ele não ficou internado.

No dia seguinte, o teste de Covid saiu e também deu positivo. Nesse meio tempo, o paulistano piorou. “Fiquei muito mal, a febre muito alta, falta de ar muito grande. Retornei ao hospital e fui internado”, contou. O paciente afirmou que estava tomando todos os cuidados para não ser contaminado pelas doenças e enfatizou que passou o Natal em casa somente com a esposa e os cachorros. “Eu não tive contato com ninguém que viajou e eu não viajei para fora. Tomei as duas doses da CoronaVac e creio que, por isso, eu não estou com um quadro mais grave [de Covid]”, comentou. Os médicos falaram ao paulistano que seu quadro está melhorando, que a infecção diminuiu e a saturação aumentou. Agora, é preciso cuidado para ele não desenvolver uma pneumonia.