‘Aeronave se chocou com árvore e se esfacelou’, diz subcomandante dos Bombeiros

Bombeiros ainda aguardam perícia, mas trabalham com a hipótese de que aeronave sofreu pane e bateu em coqueiro antes de cair; foi descartada a tese de sobrepeso

Divulgação/Corpo de Bombeiros Aeronave caiu na zona oeste de São Paulo



O Corpo de Bombeiros aguarda análise da perícia para saber qual foi o motivo da queda de um helicóptero na tarde desta sexta-feira, 17, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Quatro pessoas morreram no acidente. A corporação trabalha com hipótese de que a aeronave possa ter sofrido um pane e, durante a queda, ela bateu em uma árvore. Segundo o subcomandante do 2° grupamento de Bombeiros, Yuri Moraes, aeronave ficou completamente destruída. “A aeronave, ao que tudo indica, se chocou com o coqueiro e se esfacelou. Não tem uma parte inteira dela. Provavelmente sofreu uma pane”, disse o subcomandante. Ainda segundo Moraes, não existe risco de explosão na área. Não houve vazamento de combustível e nem de óleo. A perícia foi acionada e vai investigar o que aconteceu. Não existe risco de explosão”, afirmou o subcomandante durante coletiva.

Um das hipóteses levantada era de que a queda foi causada por excesso de peso. A teses foi descartada por Moraes. “O excesso de peso está descartado. Nos informaram que eles pegaram o helicóptero e foram até o Guarujá almoçar e voltaram. A aeronave tem capacidade de transportar quatro pessoas e é o que tinha no interior dela”, disse. Ainda durante a coletiva, o subcomandante também informou que não há risco de incêndio no local do acidente. “Verificamos que não houve vazamento de gasolina e nem de óleo. Não há risco de explosão”. O helicóptero caiu em uma área de estacionamento de uma fábrica abandonada. A corporação acredita que o piloto tentou fazer um pouso forçado, mas não obteve sucesso. Robson Bertoloto, diretor da Defesa Civil de São Paulo, esteve no local e constatou que a estrutura não foi comprometida. “A aeronave caiu em um terreno baldio. Provavelmente, foi fazer um pouso de emergência, que infelizmente não deu certo. Só a investigação das autoridades competentes vai confirmar isso. O prédio foi analisado e não houve nenhum dano que compromete a estrutura”, ressaltou.