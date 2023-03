Helicóptero cai na Zona Oeste de São Paulo e deixa quatro pessoas mortas

Segundo os Bombeiros, aeronave caiu por volta das 14h45 entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e Rua James Holland

Reprodução/Twitter/ @biade94 Aeronave caiu na Barr Funda, zona oeste da capital



Quatro pessoas morreram em uma queda de helicóptero caiu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 14h45, entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e Rua James Holland. Nove viaturas da corporação estão no local. A área foi isolada pela corporação. Segundo os Bombeiros, o helicóptero caiu em uma fábrica abandonada. Não houve explosão. Quatro homens adultos estavam na aeronave. Uma das hipóteses é de que aeronave bateu em um coqueiro e se desmontou, segundo o subcomandante Yuri Moraes, do 2° grupamento de Bombeiros, após sofrer uma possível pane. A hipótese é de que o piloto tentou fazer um pouso de emergência. De acordo com Moraes, eles foram até o Guarujá, no litoral paulista, e voltava com destino ao Aeroporto Campo de Marte. A aeronave é um Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, com capacidade de transportar um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Helimart Taxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e pertence à JBN Locações e Gerenciamento de Aeronaves, de acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “A aeronave, assim que se chocou, se esfacelou. Não tem uma parte inteira da aeronave. As quatro vítimas foram identificadas. A área foi isolada para perícia”, disse o subcomandante Moraes. Ainda segundo o subcomandante, não existe risco explosão. “Verificamos não há vazamento de combustível ou óleo. Não há risco de explosão”, afirmou. Também foi descartada a hipótese de que a queda teria sido provocada por sobrepeso.