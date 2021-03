Após 23 anos, casa de shows UnimedHall, antiga CredicardHall, encerra as atividades

‘Fecham-se as cortinas de mais um palco no país’, informou a produtora T4F nas redes sociais; relembre apresentações históricas no local

Imagem: Divulgação/UnimedHall Mais de 3.500 shows aconteceram em toda a história do espaço



Uma das maiores casas de shows da América Latina, a UnimedHall, anunciou nesta quarta-feira, 31, o encerramento de suas atividades. A produtora T4F usou as redes sociais para informar sobre o fechamento do espaço, antigo Citibank Hall e, antes, Credicard Hall, que recebeu um público aproximado de 12 milhões de pessoas em seus 23 anos de existência. Oferecendo mais de 3.500 apresentações de diferentes gêneros musicais durante este tempo, o local se consagrou como palco da diversidade.

“Quantas histórias vivemos no UnimedHall. Quantas memórias criamos juntos. Quantos sorrisos e lágrimas de emoção vimos de perto. Quantos sentimentos. Em uma sinergia entre casa, público e artista, vimos os sonhos de milhares de fãs se tornarem reais. Do rock ao sertanejo, do pagode à bossa nova, ao longo desses 23 anos de existência, mais de 3.500 apresentações de diferentes gêneros fizeram nossa história. Você deve estar entre os 12 milhões de amantes da música que passaram por aqui, sua presença foi parte essencial de tudo isso. Hoje, este lindo capítulo chega ao fim. Fecham-se as cortinas de mais um palco no país, mas com a certeza de que marcamos época e passamos a fazer parte de muitas histórias – não só da música, mas da cidade, do país e da vida de cada pessoa que esteve ali”, registrou a empresa de entretenimento que comanda o espaço. Ainda no comunicado, a companhia agradeceu aos artistas, parceiros e público que fizeram parte de sua trajetória. “Seguimos rumo ao futuro, à construção de novos sonhos, de novos capítulos. O entretenimento ao vivo vai voltar e nós estaremos lá”, concluiu.

Relembre apresentações históricas que aconteceram na casa de shows:

Inauguração do espaço com João Gilberto, 1999

A inauguração do espaço foi cercada por polêmicas já que João Gilberto, o artistas escolhido para se apresentar ao lado de Caetano Veloso, reclamou do ar-condicionado e da acústica do ambiente, recebendo uma série de vaias e marcando o primeiro show do local.

Primeiro show internacional com Red Hot Chili Peppers, 1999

O Red Hot Chili Peppers fez a primeira apresentação internacional no local, ainda em seu ano de inauguração. O show fez parte da turnê mundial de divulgação do álbum “Californication” e emplacou sucessos como Under The Bridge, Freaky Styley Intro Jam e Blackeyed Blonde.

30 anos de Racionais MC’s com gravação de DVD, 2019

No ano que antecedeu a pandemia de Covid-19 no Brasil, no 20º ano de shows da casa, o maior grupo de rap do país celebrou os 30 anos de trajetória com a turnê Racionais 3 Décadas – Tour 2019 e gravação de DVD no Credicard Hall.

Um dos últimos shows internacionais com Now United, 2019

O grupo global de música pop, Now United, foi uma das últimas atrações internacionais a se apresentar na casa. O fenômeno musical esgotou rapidamente as vendas de ingressos e lotou o espaço com os shows em 2019.