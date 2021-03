Marido de Ana Hickmann diz que perfil em site de relacionamento com sua foto é falso

Foto de Alexandre Correa foi usada em um site que ele garante nunca ter ouvido falar

Reprodução/Instagram/ahickmann/31.03.2021 Alexandre Correa é casado há 23 anos com a apresentadora Ana Hickmann



Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, usou as redes sociais para desmentir que tem um perfil em um site de relacionamento. Nos stories do Instagram, o empresário disse que “nunca ouviu falar” do site em questão. “Esse perfil é fake. Me ajudem a denunciar, por favor”, escreveu nos stories. O perfil falso conta com a foto de Alexandre, mas o nome colocado foi Eric e na localização foi colocado que ele mora em Greenville, uma cidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Na noite de terça-feira, 30, o empresário também gravou uma série de stories em que Ana Hickmann aparece dando aula de maquiagem online. “Sabe muito, hein moça. O que 23 anos de escola não faz”, comentou Alexandre elogiando a esposa. A apresentadora disse que estava emocionada com o que tinha ouvido dos alunos: “Muito lindo”. Alexandre é casado com a apresentadora há 23 anos e juntos tiveram um filho. O empresário descobriu um câncer no pescoço no fim do ano passado, mas já está curado. Nos últimos meses, ele compartilhou sua luta nas redes sociais e, desde então, vem postando mensagens motivacionais para os seguidores.