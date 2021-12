Após alagamentos na Bahia e Minas Gerais, São Paulo entra em alerta para chuvas em todas as regiões

Rio de Janeiro também entrou em estado de mobilização na tarde desta quinta

Foto: CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO AGE20201229006 - 29/12/2020 - 19:15 Chuvas deixaram SP em estado de atenção



Após os alagamentos na Bahia e Minas Gerais, São Paulo entrou em alerta para as chuvas em todas as regiões do Estado nesta quinta-feira, 30. O governo estadual mobilizou uma força-tarefa da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar para eventuais operações salvamento e resgate com apoio de aeronaves, veículos terrestres e embarcações. Os bombeiros também vão posicionar viaturas em locais com previsão de tempestades e risco iminente de deslizamentos ou enchentes.

Segundo o governo, há atenção especial para as cidades de Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Metropolitana da Capital, todas com previsão de até 120 mm de chuva por dia. Nas regiões de Araraquara, Bauru,Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Vale do Ribeira, a previsão do tempo aponta chuvas com volume diário de até 90 mm. O Rio de Janeiro também entrou em estado de mobilização desde as 14h40 desta quinta-feira. A previsão é de pancadas de chuva fortes e moderadas durante a noite.