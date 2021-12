Temporais em Minas Gerais deixam mais de mil desalojados em Salinas

Pelo menos 24 pessoas estão desabrigadas; governador Romeu Zema esteve no local com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil

Reprodução/Twitter/LoreMendes19/30.12.2021 Salinas, Minas Gerais, é uma das cidades se encontra em situação de emergência



As intensas chuvas em Minas Gerais deixaram mais de mil pessoas desalojadas e pelo menos 24 desabrigadas em Salinas, cidade que fica na região Norte do Estado. A cidade foi duramente atingida porque o rio Salinas, que corta o município, transbordou. O governador Romeu Zema (Novo) esteve na região com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para observar de perto a situação da cidade. Ele também visitou os municípios de Mato Verde, Rio Pardo de Minas e Porteirinha, que ficam próximos a Salinas e também foram afetados pelas chuvas. Em todo o Estado, 63 cidades decretaram situação de emergência devido aos temporais, sendo que 53 tiveram reconhecimento Federal e Estadual. Esse período chuvoso tem afetado cerca de 10 mil pessoas no Norte de Minas e cerca de 2 mil estão desabrigadas, sendo a maioria de Salinas. O exército brasileiros já enviou dois caminhões para prestar ajuda na cidade. Os temporais também causaram a morte de seis pessoas. Os casos foram registrados nas cidades de Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador e Montes Claros. Minas não enfrentava chuvas nessas proporções há 40 anos.

*Com informações do repórter Thiago Santos.