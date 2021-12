Polícia Civil doa 14 toneladas de melancia; frutas foram apreendidas em caminhão que levava maconha

Mais de mil quilos da droga foram escondidos em carroceria de caminhão que foi localizado em Avaré, no interior de São Paulo

Divulgação / Polícia Civil do Estado de São Paulo Polícia Civil doa melancias apreendidas por terem sido utilizadas para traficar maconha



A Polícia Civil do Estado de São Paulo doou na quarta, 29, melancias que estavam em um caminhão que transportava uma tonelada de maconha escondida na carroceria. A apreensão foi feita no dia 25 de dezembro na Rodovia Castelo Branco na cidade de Avaré, no interior do Estado. No total, 14 toneladas da fruta estavam no caminhão interceptado por agentes da Polícia Rodoviária. Após decisão judicial, policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com o apoio de servidores municipais, carregaram um caminhão cedido pela Prefeitura de Avaré e levaram as frutas à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMAD). O órgão ficou encarregado de distribuir as melancias a instituições que prestam serviços assistenciais na cidade. “Esse tipo de trabalho social é algo que a Polícia Civil em Avaré também realiza e quase sempre não é notado. É sempre gratificante poder beneficiar a população mais carente de alguma forma”, destacou o Delegado Seccional Rubens César Garcia Jorge sobre a ação.