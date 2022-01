Após ampliar prazo de inscrição, IBGE diz que calendário do Censo deverá ser divulgado em breve

Número de inscritos para as vagas temporárias está abaixo do esperado; ‘A gente abriu o processo seletivo em um período difícil para as pessoas se inscreverem’, justificou coordenador do instituto

Licia Rubistein/Agência IBGE Notícias Mais de 206 mil vagas temporárias serão abertas para realização do Censo 2022



O coordenador de recursos humanos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bruno Malheiros, disse que o calendário do Censo 2022 deverá ser divulgado em breve. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, 3, pelo coordenador, que detalhou que o número de inscritos para as vagas temporárias está abaixo do esperado. De acordo com Malheiros, até esta segunda, aproximadamente 650 mil pessoas se inscreveram para as vagas. Entretanto, o prazo foi prorrogado para 21 de janeiro. A estimativa de Malheiros é atingir a marca de 1 milhão de inscritos, que disputarão 206.891 vagas. “A gente abriu o processo seletivo em um período difícil para as pessoas se inscreverem, com só duas semanas, com o Natal no meio. A gente já esperava fazer a prorrogação, que é algo muito comum nesses processos”, afirmou Malheiros. Segundo ele, o Censo deverá começar entre os meses de junho e agosto deste ano.