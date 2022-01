Cachorra com acessórios de verão em praia de Florianópolis vira primeiro meme de 2022

Labrador viralizou nas redes sociais após aparecer sentada em cadeira reclinável com óculos escuros e chapéu florido, durante entrevista para reportagem de TV local

Reprodução/NSC TV Episódio aconteceu durante reportagem que falava sobre a movimentação da praia de Canasvieiras durante o primeiro dia do ano



A cachorra da raça labrador Laica repercutiu nas redes sociais como o primeiro meme de 2022 após aparecer sentada em cadeira de praia, de óculos escuros e chapéu florido, na praia de Canasvieiras, no litoral de Florianópolis. O momento cômico ocorreu durante reportagem da NSC TV, afiliada da Rede Globo da região, que colhia depoimentos de turistas sobre o movimento na praia. Em entrevista, Valdemir, identificado como tutor do animal, afirmou que Laica se diverte anualmente no mar e chama atenção dos banhistas, que pediam para tirar fotos com a cachorra.

Após a transmissão do noticiário, a imagem viralizou no Twitter. “Isso representa mais o Brasil do que futebol e samba”, disse, em tradução livre, página conhecida por traduzir expressões brasileiras para o inglês. O momento também foi o suficiente para encher o público de expectativas para o decorrer de 2022: “Me fala se tem como um ano desse ser ruim”, disse internauta. Laica ainda foi comparada com a cena do live action de Scooby-Doo, onde o cachorro aparece disfarçado no avião.

this represents brazil more than soccer and samba pic.twitter.com/7AaQlG4rHu — Greengo Dictionary (@greengodict) January 2, 2022

Me fala se tem como um ano desse ser ruim https://t.co/4N6R52OaKl — Talivi (@t4lxvx) January 3, 2022

A vida de cão que eu queria https://t.co/KqhMinrUKR — Sara Batista 🌟 (@sara_sbatista) January 3, 2022