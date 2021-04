Brasil ultrapassa a marca de 380 mil mortes por Covid-19

No mesmo período, o número de contaminações pela doença é de 14.122.795

PAULO MUMIA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Mortes diárias por Covid-19 continuam altas no Brasil



O Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.472 mortes por Covid-19 e 79.719 novas contaminações, de acordo com monitoramento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass. Com isso, o total de óbitos no país pela doença chega a 381.475 com 14.122.795 infecções desde quando a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a pandemia, em março de 2020. A taxa de letalidade do vírus está em 2,7% e a taxa de mortalidade em 181,5 por 100 mil habitantes. Nesta quarta-feira, 21, também foi divulgado que o Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 90 mil mortes pela doença, chegando a 90.627. O número de contaminações na região é de 2.786.483. O Estado lidera o ranking nacional de óbitos e casos, seguido de Minas Gerais que já contabilizou 1.298.483 casos e 30.994 mortes.