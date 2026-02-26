Jovem Pan > Notícias > Brasil > Após aval para Megashow em SP, saiba quais são os artistas cotados para evento na Paulista

Após aval para Megashow em SP, saiba quais são os artistas cotados para evento na Paulista

Nesta terça-feira, 24, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que autoriza a organização e realização do evento na Avenida Paulista

  • Por Jovem Pan
  • 26/02/2026 02h37
  • BlueSky
Pablo Jacob/Governo de SP. Na capital, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C neste domingo (07). Foto: Pablo Jacob/Governo de SP. Na capital, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C neste domingo (07). Foto: Pablo Jacob/Governo de SP.

Após o sucesso do Todo Mundo no Rio, a cidade de São Paulo se prepara para receber um megashow todo seu. Entre as bandas cotadas estão artistas como Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.

Shakira será a atração do megashow da Praia de Copacabana

Nesta terça-feira, 24, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que autoriza a organização e realização do evento na Avenida Paulista. A informação foi confirmada ao Estadão pela prefeitura da cidade.

Em nota divulgada à imprensa, a prefeitura explicou que o novo termo permite a adição de mais um evento de grande porte na Avenida Paulista em 2026. Com isso, a cidade deve receber o megashow ainda neste ano. A prefeitura trabalha com a data do dia 5 de setembro.

Já em 2027, o plano é que mais dois eventos gratuitos similares sejam organizados. Agora, no entanto, o processo segue para homologação do Conselho Superior do Ministério Público.

Ao contrário do Rio de Janeiro, a capital paulista parece querer se distanciar das divas pop – como Madonna, Lady Gaga e Shakira – e focar em bandas de rock. Até momento, são quatro os principais nomes cotados para se apresentar ainda este ano em São Paulo – Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >