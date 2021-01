Após banimento de Trump, Ernesto Araújo diz que Brasil defende a liberdade de expressão

Na mensagem, o chanceler brasileiro acrescentou que o os brasileiros trabalham com os EUA na defesa do sistema democrático

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro usou redes sociais para prestar apoio a Donald Trump



Um dia após o Twitter bloquear permanentemente a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou uma mensagem na rede social em que afirma que o Brasil defende “a democracia, a liberdade de expressão e todos os direitos e liberdades inalienáveis”. Aliado do republicano, o chanceler brasileiro acrescentou que o País trabalha com os EUA na defesa do sistema democrático. “Obviamente, definimos democracia como o governo do povo e para o povo – não como governo da grande mídia e das elites globalistas, implementado pelo controle social e pela censura”, escreveu. Após suspender temporariamente o acesso de Trump, o Twitter decidiu tornar a suspensão permanente por considerar que o presidente americano violou as regras da plataforma ao incitar os protestos no Capitólio contra a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Os manifestantes invadiram a sede do legislativo e, na confusão, pelo menos cinco pessoas morreram.

Obviamente, definimos democracia como o governo do povo, pelo povo e para o povo – não como o governo da grande mídia e das elites globalistas, implementado pelo controle social e pela censura. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 9, 2021

