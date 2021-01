Donald Trump tem conta do Twitter suspensa permanentemente

Suspensão na conta foi feita pouco após presidente dos Estados Unidos também ser suspenso do Facebook e do Instagram; Trump deve deixar poder no dia 20

EFE/EPA/Erin Schaff / Archivo Twitter afirmou que tomou decisão para evitar incitação à violência



Diante da crise causada pela invasão do Capitólio por parte dos seus apoiadores na última quarta-feira, 6, Donald Trump, teve a conta do Twitter na noite desta sexta-feira, 8. O anúncio foi feito pela própria rede social. O link que direcionava para a página oficial do presidente dos Estados Unidos na plataforma agora tem uma mensagem com o aviso de que aquela conta “violava regras e termos de uso”. No anúncio da suspensão, o Twitter explica que a decisão de suspender permanentemente a conta de Trump é uma forma de evitar o “risco de mais incitação à violência”. A empresa disse, ainda, que analisou minuciosamente todas as mensagens publicadas por ele.

Antes de ser suspenso da rede social, Trump teve uma série de mensagens marcadas como suspeitas. Nelas, ele afirmava constantemente e sem provas que as eleições, que levaram Joe Biden à vitória, eram fraudulentas. Em algumas das mensagens, ele afirmava que o vice-presidente Mike Pence, que presidiu a sessão invadida no Capitólio, tinha a chance de não reconhecer a vitória de Biden – Pence não atendeu ao pedido e para de seguir o presidente na rede social. Em diversos momentos, ele também falou que os norte-americanos não acreditavam no resultado das eleições. A suspensão de Trump no Twitter ocorre pouco após o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciar a suspensão do republicano suspenso na rede social criada por ele e também no Instagram pelo menos até o fim do mandato, que termina no dia 20.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

A invasão ao Capitólio dos Estados Unidos deixou pelo menos cinco pessoas mortas, uma delas era apoiadora de Trump e outra era um policial que tentou conter o público no local. Até o momento, mais de 60 suspeitos foram presos por invasão e depredação de patrimônio. A polícia de Washington D.C. ainda busca em parceria com o FBI outros invasores. O presidente eleito Joe Biden deve tomar posse no dia 20 de janeiro e Donald Trump afirmou que não vai participar da cerimônia.