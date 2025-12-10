Jovem Pan > Notícias > Brasil > Após caos e paralisação, ônibus voltam a funcionar normalmente em SP

Após caos e paralisação, ônibus voltam a funcionar normalmente em SP

Greve desta terça-feira (9) foi motivada pelo não pagamento do 13º salário e do vale-refeição das férias, de acordo com representantes do SindMotoristas

  • Por Jovem Pan
  • 10/12/2025 08h03
LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ônibus passa com o letreiro de 'Reservado' pelo corredor de ônibus, devido à greve surpresa iniciada no final da tarde desta terça- feira (9) Ônibus passa com o letreiro de 'Reservado' pelo corredor de ônibus, devido à greve surpresa iniciada no final da tarde desta terça- feira (9)

A circulação dos ônibus em São Paulo voltou ao normal na manhã desta quarta-feira (10), após o fim da greve de seis horas iniciada na tarde da última terça-feira (9). Segundo representantes do SindMotoristas, sindicato dos motoristas e trabalhadores, a paralisação foi motivada pelo não pagamento do 13º salário e do vale-refeição das férias, que deveriam ter sido quitados nesta semana.

No início da manhã, com a volta da operação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 1 km de lentidão nas zonas norte, oeste, centro e leste. Na zona sul, o trânsito apresentava 2 km de lentidão. A capital chegou a registrar o maior índice de congestionamento de 2025 durante a greve. Às 19h, a CET contabilizou 1.486 quilômetros de filas.

Quem utilizou o sistema sobre trilhos também enfrentou problemas durante a paralisação. As linhas 10-Coral e 13-Jade da CPTM apresentaram falhas, a linha 10 operou em velocidade reduzida entre Palmeiras-Barra Funda e Luz e a linha 13 não circulou nesse mesmo trecho.

Nesta quarta-feira, todas as linhas do metrô funcionam sem restrições. Na operação dos trens, a Linha 7-Rubi opera com intervalos maiores devido a uma falha no sistema de sinalização.

A paralisação afetou 15 das 32 empresas do sistema de ônibus de São Paulo. A pedido do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans registraram boletim de ocorrência contra as empresas que aderiram à paralisação do transporte público sem aviso prévio.

Em nota após o início da greve, a Prefeitura de São Paulo esclareceu que “os repasses às empresas de ônibus estão em dia e que o pagamento do 13º salário dos trabalhadores é de responsabilidade exclusiva das concessionárias”.

Já durante a noite, uma reunião de emergência foi convocada pelo prefeito Ricardo Nunes, que cobrou responsabilidade das concessionárias e a imediata retomada do serviço. No encontro, realizado no gabinete do prefeito, ficou acordado que o transporte coletivo seria restabelecido imediatamente e que todas as empresas pagarão o 13º salário dos motoristas e cobradores no dia 12 de dezembro, dando fim à greve.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

