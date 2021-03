Chuva causa pontos de alagamento, mas deve dar trégua nos próximos dias

Durante a chuva, foram registrados quatro pontos de alagamento na cidade, sendo que, após atualização feita por volta das 18h, nenhum deles ainda estava ativo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo causado por conta das chuvas que atingiram a capital paulista nesta terça-feira, 2. Segundo o órgão, o estado de atenção foi acionado às 16h15, sendo encerrado pouco mais de uma hora depois, às 17h21. Juntamente com o estado de atenção, o CGE alertou para a ocorrência de quatro pontos de alagamento na cidade, sendo que três continuaram ativos após o fim do estado. Em nova atualização por volta das 18h10, os pontos foram retirados pelo CGE. No momento de publicação desta matéria, a cidade não registra nenhum ponto de alerta ou de alagamento. Moradores de São Bernardo também sofreram com as fortes chuvas, sendo alertados até pela Defesa Civil.

16:12 Chuva intensa em São Bernardo e Z. sul da Capital. Tem raios. Atinge cidades vizinhas. Busque abrigo. Evite áreas abertas. Como proceder: https://t.co/KLFFrlsrJK pic.twitter.com/7n1HkhvddZ — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) March 2, 2021

Para os próximos dias, a previsão do CGE é de que fortes chuvas não sejam registradas na quarta-feira, 3, e na quinta, 4. Segundo o órgão, o potencial de tempestade (PT) é considerado baixo para todos os períodos, com exceção da tarde de quinta, quando é visto como moderado. Em relação à temperatura, na quarta a máxima é de 30ºC e a mínima deverá ser de 20ºC enquanto que na quinta a tendência é semelhante: máxima de 28ºC e mínima de 20ºC. O tempo deverá ficar nublado, podendo registrar pancadas de chuva isoladas.