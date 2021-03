Prefeitura de São Paulo inicia vacinação de idosos entre 77 e 79 anos nesta quarta-feira

Estimativa é de que 114 mil pessoas sejam vacinadas nesta nova etapa da campanha de imunização da cidade

JOAO GABRIEL ALVES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dois novos postos de vacinação drive-thru serão disponibilizado para a população



A Prefeitura de São Paulo irá começar a vacinação de idosos com idade entre 77 e 79 anos nesta quarta-feira, 3. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é de que 114 mil pessoas sejam vacinadas na fase do plano de imunização. Dois drive-thrus serão entregues nesta semana: um no Ginásio do Ibirapuera e outro no Teatro Paulo Eiró. A população também ganhará um posto volante na Igreja São judas e em 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) para ISTs/Aids. Por conta de reformas no Estádio do Pacaembu, o drive-thru da Praça Charles Miller terá seu funcionamento interrompido às 17h de amanhã e os cidadãos que se tomaram a primeira dose nele poderão procurar outros locais para se imunizar.

Os drive-thrus serão utilizados exclusivamente para a vacinação de idosos de 77 a 79 anos, mas também oferecerão a segunda dose da vacina em pessoas que já receberam a primeira do imunizante. Na quinta, 4, a vacinação começa nos drive-thrus do Parque- Villa Lobos, Clube Atlético Monte Líbano e na Subprefeitura do M’Boi Mirim. Na sexta, 5, o Club Athletico Paulistano, começa a funcionar como posto de vacinação. No momento, a cidade tem 11 drive-trhus à disposição para vacinar a população das 8h às 17h. São eles:

Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller (Zona Oeste) – será encerrado amanhã (quarta-feira, 3), às 17h;

Arena Corinthians (Zona Leste);

Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul);

Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte);

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste);

Clube Hebraica – esquina da Rua Angelina Maffei Vita com Rua Ibiapinopolis (Zona Oeste);

Estádio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – entrada pelo portão 15 do estádio, da avenida Giovanni Gronchi – Morumbi (Zona Oeste);

Memorial da América Latina – Rua Tagipuru, 500, Portão 2 – Barra Funda (Zona Oeste);

Ginásio do Ibirapuera – Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 (Zona Sul);

Teatro Paulo Eiró – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro (Zona Sul).

As autoridades recomendam que os idosos veham se vacinar de forma gradual e após realizar o pré-cadastro no portal Vacina Já, o que agiliza o tempo de atendimento. Para a aplicação da segunda doses em profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs), pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital, estarão disponíveis todas as salas de vacinação das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As unidades funcionam de segunda a sexta das 7h às 19h sendo que as UBSs que possuem sistema drive-thru estarão com a modalidade funcionando das 8h às 17h. Três centros-escola na cidade também estão sendo utilizados para a vacinação das 8h Às 17h. Eles ficam localizados nos bairros do Bom Retiro, Sumaré e Butantã.