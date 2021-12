Após denúncias, padre Robson volta às redes sociais: ‘Muitas vezes ficamos perdidos’

Padre é investigado por suposto desvio de doações de fiéis em valores que podem superar R$ 120 milhões; últimas publicações foram feitas em agosto de 2020

IGOR DO VALE/ALTAPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Padre retornou às redes sociais depois de mais de um ano das publicações



Investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por supostos desvios de doações de fiéis em valores que podem superar R$ 120 milhões, o padre Robson de Oliveira voltou às redes sociais. Em publicação feita em seu perfil no Instagram no último domingo, 19, o padre disse que as pessoas ficam “perdidas diante dos acontecimentos” e defendeu o “silêncio da escuta”. “Por vezes, acabamos não compreendendo os desígnios de Deus em nossa vida! Muitas vezes, ficamos até perdidos diante dos acontecimentos e dos fatos que não compreendemos, que não entendemos. É preciso aprender com São José a submissão a Deus na oração e no silêncio da escuta”, afirmou. A última publicação do investigado foi feita em agosto de 2020.