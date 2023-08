Após dias de calor, frente fria derruba temperaturas no Sul e no Sudeste

Em São Paulo, termômetros começaram a registrar a queda já na noite de segunda; outra frente fria deve atingir o Estado no fim de semana

WAGNER VILAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Sul e Sudeste viram temperaturas caírem rapidamente desde o fim de semana



Mesmo com a chegada do inverno, os Estados do Sul e do Sudeste vinham vivendo dias de calor. Curitiba, capital do Paraná, por exemplo, teve a tarde mais quente desde o fim de março nesta segunda-feira, 7, com calor de 29,1º C. O Rio Grande do Sul registrou 31º C no último domingo, 6, enquanto Santa Catarina teve máxima de 28,5º C em Indaial. Por fim, São Paulo teve dois dias de calor atípico, com máximas superiores a 30º C. No entanto, o cenário muda nesta terça-feira, 8, com a chegada de uma nova frente fria. Nuvens carregadas avançam pelo Sul em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, provocando nebulosidade e chance de chuvas. No Sul, as temperaturas já começaram a cair, e a expectativa é de que a situação se mantenha nesta semana. Para esta terça, a máxima prevista para Curitiba é de 16º C, enquanto Florianópolis deve chegar a no máximo 19º C e Porto Alegre, a 17º C.

Em São Paulo, a queda de temperaturas foi rápida. No Aeroporto de Congonhas, os termômetros registraram uma queda de 7º C em 38 minutos, indo de 26º C às 20h para 19º às 20h38 na noite desta segunda-feira, 7. Nesta terça, as temperaturas devem atingir máxima de 23º C na capital paulista, com previsão de chuva. A situação deve continuar na quarta, enquanto que na quinta e na sexta o calor e o ar seco voltam. Uma nova frente fria deverá chegar no sábado, 12. Para a região Sul, a previsão é de que aconteçam pancadas de chuva forte nos três Estados nos próximos dias. O Climatempo emitiu alerta para chuva moderada ou forte nas cidades de Boa Vista, Manaus, Macapá, Rio Branco, Porto Velho, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Temporais são esperados em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. Regiões do Acre, Amazonas e Roraima também podem sofrer com temporais.