Torres diz que faltou efetivo policial para conter atos; relatora quer acareação com ex-diretor da PF

Em seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do 8 de Janeiro, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres disse que faltaram policiais para conter os manifestantes no episódio. Para a relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), as declarações revelam certo “jogo de responsabilidade” entre as autoridades que atuavam no comando da segurança à época. Por isso, ela também ameaçou pedir acareação entre Torres e Leandro Almada, que chefiava a superintendência da Polícia Federal na Bahia. À época dos atos, Almada acusou Torres de orientar ações da PF no Estado e de influenciar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar blitze no segundo turno das eleições, o que o ex-ministro negou à CPMI. “Fica um jogo de responsabilidade e o que a gente vê é o cenário que acompanhamos, de destruição das sedes dos poderes do país”, afirmou Eliziane.