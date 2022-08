Após dois dias desaparecida, menina de 10 anos é encontrada morta em BH

Vítima tinha sido vista pela última vez, no domingo, 31, quando saiu de casa para ir comprar pão em uma padaria

Reprodução/Redes sociais Bárbara Victória, de 10 anos, foi encontrada morta em um matagal, próximo a um campo de futebol



O corpo de Bárbara Victória, de 10 anos, foi encontrado em um matagal, nesta terça-feira, 2, após ter desaparecida por dois dias em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte. A vítima tinha sido vista pela última vez, no domingo, 31, quando saiu de casa para ir a uma padaria. Um estudante que ajudava nas buscas encontrou o corpo da menina próximo a um campo de futebol, localizado no bairro Pedra Branca. A criança estava amordaçada e vestia apenas uma camisa do Atlético-MG, com qual estava antes de sumir. Em relação ao caso, o pai da vítima, Rogério Flores, contou que por volta das 17h30 de domingo, 31, ele pediu para que a filha fosse a padaria comprar pão para o café da tarde. A padaria fica a metros da casa e, segundo ele, a menina tinha o hábito de ir comprar. No entanto, Bárbara não voltou mais. A polícia foi acionada. Câmeras de segurança da padaria mostram a menina no caixa e, na sequência, saindo com um saco de pães na mão. Quase meia hora depois, a criança aparece correndo em frente a outro comércio. Um minuto depois a mesma câmera registra dois suspeitos correndo na mesma direção de Bárbara, o que chamou a atenção da polícia. Um dos suspeitos foi preso, na segunda-feira, 1°, mas foi liberado por falta de provas. A Polícia Civil segue com as investigações.