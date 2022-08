Faria Lima é o endereço mais caro para locação de escritórios de alto padrão em São Paulo

Consultoria imobiliária Newmark ainda aponta o Itaim Bibi como a região com menos espaços vagos

ERICA DEZONNE / ESTADÃO CONTEÚDO / AE / Avenida Faria Lima é conhecida por sediar diversos escritórios de empresas financeiras



A avenida Faria Lima é a região mais valorizada de São Paulo para locação de escritórios de alto padrão, com o preço pedido médio de R$180,13/m²/mês no segundo trimestre, apontam dados divulgados pela consultoria imobiliária Newmark nesta terça, 2. Após a Faria Lima, conhecida por sediar empresas do setor financeiro, aparecem a avenida Juscelino Kubistschek (R$ 150,94/m²/ mês) e o bairro Itaim Bibi (R$126,17/m²/mês) na segunda e terceira colocações, respectivamente. O Itaim Bibi é a região com menos espaços vagos (3,1%), seguido nessa estatística por Faria Lima (5,9%), Jardins (6,5%) e JK (6,8%). Considerando todas as regiões da cidade, a variação trimestral da média de preços foi pequena, tendo passado de 87,21/m²/mês para de R$ 87,77/m²/mês – no mesmo período de 2021, o preço médio era de R$ 88,62. A vacância média, considerando todas as regiões pesquisadas, ficou em 23,77%, praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior (23,84%).

De acordo com a Newmark, o setor de serviços foi predominante nas novas locações deste trimestre, especialmente dos segmentos financeiro/seguros, tecnologia e saúde. E, apesar das ocupações de escritórios terem passado por uma remodelação em 2021 e ainda ocorrerem devoluções de espaços, a atividade de locação segue ativa e indica uma retomada do crescimento do volume de locais ocupados. “As devoluções já anunciadas estagnaram em um patamar menor do que observamos nos últimos dois anos, a retomada no ritmo das transações e da confiança dos proprietários, baseada na recuperação da atividade econômica, são fatores que elevam a expectativa para a recuperação do mercado de escritórios”, diz a consultoria no relatório, antes de afirmar que a retomada mais consistente depende do cenário econômico mundial, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e do cenário interno, com os reflexos das Eleições de 2022.