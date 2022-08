Relator pede a cassação de Gabriel Monteiro por denúncias assédio e estupro

Vereador Chico Alencar (PSOL) apresentou relatório ao Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro, onde defende a perda de mandato por ‘prática de atos gravíssimos’ e quebra de decoro parlamentar

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 RJ - GABRIEL MONTEIRO/ASSÉDIO SEXUAL/DEPOIMENTO - POLÍTICA - O vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ) deixa a 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, após prestar depoimento nesta quinta-feira, 7 de abril de 2022. A Polícia Civil do Rio realizou pela manhã uma operação contra o vereador no âmbito da investigação sobre o vazamento de um vídeo íntimo em que o parlamentar faz sexo com uma jovem de 15 anos. Monteiro é acusado de estupro por quatro mulheres, de praticar assédio moral e sexual nos funcionários, e é investigado ainda por supostamente manipular vídeos e violar direitos de uma criança em um deles, divulgado pelo parlamentar nas redes sociais. Ele nega as acusações.



O vereador Chico Alencar (PSOL), relator do processo que investiga o vereador Gabriel Monteiro (PL) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, apresentou nesta terça-feira, 2, seu relatório que pede a cassação do colega parlamentar por quebra de decoro parlamentar por “prática de atos gravíssimos” como assédio moral e sexual a ex-assessores, estupro, gravação de ato sexual com menor de idade e manipulação de filmagem para promoção pessoal. O relatório será apresentado aos membros do Conselho de Ética da Câmara e, posteriormente, se aprovado, será colocado para votação no plenário da Casa. “Vou batalhar e lutar, porque tenho provas e convicções, para que o parecer e o voto sejam acatados na unanimidade pelo Conselho”, disse Chico Alencar, durante coletiva de imprensa. Ele enumerou uma série de atitudes de Monteiro consideradas eticamente erradas, como manipular crianças em situação de vulnerabilidade para ganho pessoal, filmar e armazenar cenas de sexo explícito com adolescente. Agora, a defesa do vereador tem o prazo de cinco dias para contestar a decisão. A votação do relatório pelos sete membros do Conselho de Ética está prevista para acontecer no dia 11 de agosto. E a decisão em plenário, que pode confirmar a perda de mandato de Gabriel Monteiro, deve acontecer até o dia 15 deste mês. “É nosso dever dar uma resposta forte, em nome das vítimas de Gabriel Monteiro. É preciso acabar com a cultura da violência sexual contra mulheres e crianças”, também afirmou Chico Alencar nesta terça-feira.