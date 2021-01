Após foto abraçado com enfermeiro viralizar, paciente com Down falece por Covid-19

Émerson Júnior, de 30 anos, aguardava para ser transferido para um leito de UTI, em Manaus; paciente faleceu na manhã desta quinta-feira, 28

Reprodução/Mirene Borges da Silva O enfermeiro Raimundo Nogueira Matos e o paciente Émerson Matos



Na última semana, viralizou nas redes sociais uma imagem emocionante do enfermeiro Raimundo Nogueira Matos abraçando um paciente com Síndrome de Down para que ele recebesse oxigênio durante o tratamento da Covid-19, no hospital de campanha de Caapiranga, no Amazonas. O paciente era Émerson Júnior, de 30 anos, que faleceu por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira, 28, no Hospital das Clínicas de Manacapuru. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que Émerson apresentava um quadro clínico grave da doença. O paciente aguardava uma estabilização do caso para poder ser transferido para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Manaus.

Perguntada sobre o leito de UTI para Émerson, a secretaria afirmou que ele “estava recebendo assistência da unidade hospitalar em que se encontrava internado, na tentativa de estabilizar o quadro de saúde, para que a transferência pudesse ser realizada com segurança para Manaus”. De acordo com a pasta, as remoções obedecem critérios definidos pelos médicos da Central Única de Regulação de Agendamento de Consultas e Exames (CURA), entre eles o de gravidade do caso e condições clínicas para que seja realizada a transferência.