Após Itaú, diversos bancos apresentam falhas operacionais no sistema; reclamações ultrapassam 5,3 mil

Usuários registraram reclamações em relação a problemas com o login no aplicativo móvel, operações no internet banking e realização de Pix; instabilidade começou na manhã de segunda-feira e ainda não foi estabilizada

Freepik Bradesco, Banco do Brasil, Nubank, Santander e Banco Inter também foram alvo de reclamações na operacionalidade



Depois do sistema bancário do Banco Itaú apresentar instabilidades na manhã desta segunda-feira, 7, diversas instituições financeiras também apresentaram problemas e foram alvo de reclamações. No início da tarde, Bradesco, Banco do Brasil, Nubank, Santander e Banco Inter também foram alvo de reclamações na operacionalidade. Segundo a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas online, foram registradas mais de 5,3 mil reclamações contra as empresas. Só o Itaú recebeu 3,8 mil. As principais queixas estão relacionadas ao login no aplicativo móvel, operações no internet banking e realização de Pix. Já o Iti, também do Itaú, recebeu cerca de 727 queixas relacionadas ao login e ao aplicativo móvel. “Estamos com instabilidade em nossos sistemas nesta segunda-feira (7). Pedimos desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informamos que estamos trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível”, informou o banco. Contudo, no final da tarde, o problema ainda não havia sido solucionado. O Bradesco registrou 382 reclamações relacionadas a problemas no login no aplicativo móvel e no no internet banking e no funcionamento do Pix. “O mobile pessoa física apresentou intermitência momentânea, que já foi regularizada. Os serviços estão funcionando normalmente”, informou o banco. Já o Inter teve 94 relatos de problemas. O Banco do Brasil teve 47 queixas relacionadas aos mesmos problemas, enquanto o Nubank teve 32. O Santander registrou 26 reclamações.