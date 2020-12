Após Lava Jato, Odebrecht muda de nome e passa a se chamar Novonor

O anúncio foi feito por um representante do acionista majoritário, Maurício Odebrecht, durante uma reunião transmitida para todos os funcionários

EFE A Oderbrecht foi afetada pela Operação Lava Jato e seus desdobramentos



O Grupo Odebrecht mudou de nome e passou a se chamar Nonovor. O grupo reúne a holding, que conta com 25 mil empregados, e outras seis empresas dos setores de engenharia e construção, mobilidade urbana e rodovias, petróleo e gás, mercado imobiliário, petroquímica e indústria naval. O anúncio foi feito por um representante de Maurício Odebrecht, acionista majoritário do grupo, durante uma reunião anual transmitida para todos os funcionários do grupo. Na nota, na qual não é mencionada a Operação Lava Jato, o grupo diz que não estão “apagando o passado”, mas sim “olhando para o que queremos ser: uma empresa inspirada no futuro”. Desde 2015, a Odebrecht foi uma das empresas mais afetadas pela Operação Lava Jato. Além dos escândalos de corrupção no Brasil, o grupo admitiu ter pago propina em outros 11 países. Dentre os receptores, estavam funcionários do governo, políticos e autoridades que facilitariam a obtenção de contratos ou benefícios em obras de grande porte. Em 2019, a Odebrecht entrou com um pedido de recuperação judicial que envolve R$ 51 bilhões de dívidas passíveis de recuperação. Segundo o processo, o valor total da causa é de R$ 83,6 bilhões, o que o torna o maior processo do gênero na história, superando a recuperação da Oi em 2016, de R$ 64 bilhões.

Confira na íntegra a nota da Novonor:

A Odebrecht acaba de anunciar que a partir de agora se chama Novonor, uma empresa “inspirada no futuro”. O anúncio foi feito pelo representante do acionista majoritário do Grupo, Maurício Odebrecht, durante reunião anual com transmissão online para todos os funcionários.

A mudança do nome e da marca é o ponto culminante da transformação empreendida nos últimos cinco anos pela empresa. Nesse período, à medida em que ia mudando os seus processos internos e os seus métodos de atuação, rigorosamente pautados pela ética, integridade e transparência, a empresa implantou um sistema de conformidade no padrão das grandes corporações internacionais, e que foi certificado há dois meses por um monitor independente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

“Esta é uma decisão histórica para nós. Estamos apresentando a marca de uma empresa inteiramente transformada, e que passa a contar a sua história a partir de agora sempre olhando para o futuro”, afirmou Maurício Odebrecht.

Ele acrescentou: “Não estamos apagando o passado. Passado não se apaga. Passado é exatamente o que ele é – passado. Depois de tudo o que promovemos de mudanças e de correção de rumos, estamos agora olhando para o que queremos ser: uma empresa inspirada no futuro. Este é o nosso novo norte”.

A Novonor nasce como uma holding de um grupo empresarial com 25 mil empregados e seis empresas nas áreas de engenharia e construção, mobilidade urbana e rodovias, petróleo e gás, mercado imobiliário, petroquímica e indústria naval.

Propósito e Visão 2030

Na mesma reunião do anúncio da marca, foram apresentados o Propósito e a Visão 2030 da Novonor, definidos em reuniões, seminários e pesquisas que envolveram neste semestre mais de 3 mil integrantes, sob a coordenação de uma consultoria internacional, a GlobeScan.

O Propósito da Novonor, revelando a dimensão de longo prazo da empresa, é este: “Servir à sociedade pela atuação das nossas empresas, ajudando a construir um futuro sustentável.”

A Visão 2030 estabelece a estratégia de atuação do Grupo Novonor para os próximos 10 anos. É esta: “Ter a confiança dos clientes e da sociedade para conceber e concretizar com ética soluções inovadoras que criam valor para todos.”

Compromissos

Estes compromissos com a sociedade guiarão as empresas do Grupo Novonor em sua atuação: