Após matar sete pessoas no MT por causa de aposta em jogo de sinuca, dupla é caçada pela polícia

De acordo com relato de testemunhas, foragidos teriam perdido quantia significativa de dinheiro e sido alvo de brincadeiras após partida

Wirestock/Freepik Os homens deixaram o local em uma caminhonete branca e com o dinheiro que estava na mesa de sinuca



A força policial do Estado de Mato Grosso iniciou uma operação de busca e apreensão de dois homens foragidos que atiraram contra sete pessoas no município de Sinop, localizado a 504 km de Cuiabá. O crime ocorreu na tarde de terça-feira, 21, no Bairro Jardim Lisboa, após Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, perderem uma partida de sinuca em um bar. Segundo o relato de testemunhas à polícia local, os homens jogavam contra as vítimas e teriam apostado uma quantia significativa de dinheiro. Eles teriam perdido o jogo, assim como o dinheiro, e foram alvos de brincadeiras das pessoas presentes. Após o ocorrido, a dupla deixou o local retornando momentos depois com uma pistola calibre 0.380 e uma espingarda calibre 12. Câmeras de seguranças do bar registraram o momento. As vítimas foram colocadas em uma parede por um dos homens, enquanto o outro entrou fazendo disparos. Antes de fugir, um dos homens pegou o dinheiro que estava em uma das mesas de sinucas. As vítimas foram Larissa Frazão de Almeida (12 anos), Orisberto Pereira Sousa (38 anos), Adriano Balbinote (46 anos), Getúlio Rodrigues Frazão Junio (36 anos), Josue Ramos Tenório (48 anos) e Maciel Bruno de Andrade Costa (35 anos). Apenas uma pessoa foi socorrida com vida. Eliseu Santos da Silva, 47 anos, foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.