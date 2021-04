Após mês mais letal, São Paulo registra estabilidade em internações por Covid-19

Segundo dados divulgados pelo governo do Estado, taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 90%, mostrando queda em relação aos dias anteriores

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/03/2021 Segundo o governo, 12.963 pessoas estão internadas em UTIs



Depois de passar pelo mês mais letal da pandemia de Covid-19 em março, o Estado de São Paulo registrou uma estabilidade no número de internações causadas pela doença. Segundo dados divulgados no começo da noite desta segunda-feira, 5, 29.510 pacientes estão internados, sendo 12.963 em leitos de UTI – o que representa uma ocupação de 90,6% no Estado – e 16.547 em enfermarias. Nos dois casos, houve queda em relação aos dias anteriores: nas UTIs, o número de internados estava acima de 13 mil entre 1º e 4 de abril. Já entre os leitos clínicos, dados mostravam mais de 18 mil pessoas internadas, sendo que esse total começou a cair ontem. Desde o início da pandemia, já foram registrados 2.532.047 casos e 77.165 vítimas fatais da Covid-19. Do total de infectados, 2.184.195 já estão recuperados. Visando reduzir o avanço da pandemia, o Governo do Estado decretou que a Fase Emergencial do Plano São Paulo vá até o dia 11 de abril, com restrições mais rígidas para frear a sobrecarga do sistema de saúde.