Brasil ultrapassa marca de 13 milhões de casos de Covid-19

Apesar da marca atingida, a média móvel de casos diários de Covid-19 continuou caindo, chegando a 62.855; dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS)

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Nas últimas 24 horas, foram registrados 28.645 novos casos



O Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de casos de Covid-19 após registrar 28.645 novos testes positivos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes passou para 13.013.601. No mesmo período, foram contabilizadas 1.319 novas mortes causadas pela doença, o que elevou o número de vítimas fatais para 332.752. Apesar da marca atingida, a média móvel de casos diários de Covid-19 continuou caindo, chegando a 62.855. Já a média móvel de mortes foi para 2.698. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim feita às 18h desta segunda-feira, 5. Com as novas informações, o Brasil segue sendo o segundo país mais atingido pela pandemia em números absolutos, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que têm 30,7 milhões de casos e 555 mil mortos pela doença.

Os dados apresentados nesta segunda não continham os números do Ceará, que manteve os dados enviados no domingo, 4. Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais atingido pela pandemia, com 2.532.047 casos e 77.165 mortos registrados até o momento. Em termos proporcionais, o Amazonas é o Estado com a maior taxa de mortalidade (292,1 a cada 100 mil habitantes) enquanto que Roraima detém a maior taxa de incidência (14.918,6 a cada 100 mil habitantes). No Brasil, estes indicadores estão, respectivamente, em 158,3 e 6.192,6 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade da Covid-19 segue estável em 2,6%.