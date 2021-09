Após onda de calor, temperaturas devem cair a 16°C em São Paulo nesta semana

Termômetros da capital paulista marcaram 33°C nesta terça, com baixo índice de umidade; frente fria começa na quarta

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Frente fria atinge a capital a partir desta quarta



A cidade de São Paulo registra temperaturas acima dos 30°C desde domingo, 12, com os índices de umidade abaixo dos 23%. Em pleno inverno, a previsão era de máxima de 34°C para a tarde desta terça-feira, 14. No entanto, a chegada de uma frente fria deve mudar o clima da capital paulista nesta semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), na quarta-feira, a máxima é de 24°C . À noite, os termômetros atingem a mínima de 16°C. Na quinta-feira, a temperatura segue amena, com muita nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva.