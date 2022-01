Após passageira morrer em voo, avião faz parada de emergência em Brasília

Mulher era argentina, tinha 75 anos e, de acordo com a Polícia Civil, morreu de ‘causas naturais’; corpo foi encaminhado para o IML da capital federal

Marieke Verhoeven/Unsplash - 15/02/2015 Avião que fez pouso de emergência em Brasília é da empresa holandesa KLM



Um avião que decolou de Amsterdã, na Holanda, com destino a Buenos Aires, na Argentina, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Brasília, às 5h20 deste domingo, 9, depois que uma passageira morreu durante o voo. A vítima, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, é uma mulher argentina de 75 anos que passou mal durante. Ela morreu de “causa natural aparente”, ainda de acordo com os policiais.

O corpo foi encaminhado ao IML de Brasília, e a embaixada da Argentina recebeu o chamado para dar apoio e contatar os familiares. “Assim que houver a apresentação de um documento oficial da vítima para confirmação da identidade, o corpo será liberado para a família, que terá de adotar as providências quanto ao registro no cartório para assuntos consulares”, informou a Polícia Civil. Por volta das 9h20, o avião da empresa holandesa KLM decolou rumo a Buenos Aires.