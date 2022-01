Deslizamento de barragem interdita rodovia em Paraty

Estrada só será liberada obras de reparo emergenciais; autoridades fluminenses pedem que todos os motoristas busquem rotas alternativas

Reprodução/Instagram/@prefeituradeparaty Rodovia Paraty-Cunha está interditada após deslizamento



O km 9 da rodovia Paraty-Cunha, no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, está interditado desde às 20h de sábado, 8, após o deslizamento de uma barragem na cidade de Paraty provocado pelas fortes chuvas que atingem a região. A Defesa Civil esteve no local na manhã deste domingo e decidiu manter toda a pista interditada devido à erosão. O deslocamento de terra não provocou mortos ou feridos. Além disso, não há previsão para a liberação da estrada. Isso só ocorrerá após a definição de obras de reparo emergenciais, conduzidas pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ). As autoridades fluminenses pedem que todos os motoristas busquem rotas alternativas, como a rodovia Oswaldo Cruz e a rodovia RJ 155 (Angra-Barra Mansa).