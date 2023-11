Após passagem de tornado, cratera se abre em rodovia de Santa Catarina; veja

Segundo a Defesa Civil, a cidade de Rio das Antas também registrou destelhamentos, danos em um pomar e destruição parcial de um galpão

Reprodução/Polícia Rodoviária Militar de Santa Catarina A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina mostrou como ficou um trecho da rodovia SC-135 após a a passagem de um tornado



Uma cratera se abriu no km 113 da rodovia SC-135, localizada na cidade de Rio das Antas, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trecho segue com interdição total, sem previsão para liberação. O asfalto na estrada cedeu após a passagem de um tornado pelo Estado. Segundo a Defesa Civil, o município também registrou destelhamentos, danos em um pomar e destruição parcial de um galpão. Apesar disso, o órgão considerou o fenômeno como uma intensidade fraca. “As imagens mostram um funil compacto, com ventos organizados e rotativos, levantando poeira e detritos ao redor do funil. A rotação, embora evidente, caracteriza-se por uma intensidade mais baixa, se dissipando em um curto período de tempo”.