PF cumpre 28 mandados em nova fase da Operação Lesa Pátria

22º fase da investigação dos supostos participantes dos ataques do dia 8/1 prendeu 3 pessoas em Minas Gerais

Foto: reprodução Polícia Federal Polícia Federal deflagra 22ª fase da Operação Lesa Pátria



A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 30, a 22ª da Operação Lesa Pátria, que visa identificar os financiadores e incitadores dos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais. Nesta etapa foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados, que respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Segundo a PF, os valores dos danos causados ao patrimônio público podem chegar a R$ 40 milhões.8

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos em Uberaba/MG (8); Conselheiro; Pena/MG (1); Sacramento (MG) (1); Criciúma/SC (2); Mafra/SC (1); Jaraguá do Sul/SC (1); Pomerode/SC (1); Brusque/SC (1); Gaspar/SC (1); Apiúna/ SC (1); Rio do Sul/SC (1); Armazém/SC (1); Caçador/SC (1); São José/SC (1); Florianópolis/SC (1); Garopaba/SC (1); Blumenau/SC (1). Além dos três mandados de prisão preventiva em Uberaba/MG.