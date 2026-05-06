Após recursos, soma das penas de João de Deus cai para 215 anos

O líder religioso aguarda julgamento do Superior Tribunal de Justiça para ter sentença confirmada

Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo João de Deus responde a diversos processos por crimes sexuais



A soma das penas nos processos pelos quais o líder religioso João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, caiu de 488 anos e três meses para 215 anos, um mês e 20 dias, segundo levantamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A redução das punições impostas em primeira instância se deu depois de a defesa interpor recursos a serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo os dados do tribunal, foram feitas 16 denúncias contra João de Deus por crimes sexuais, das quais duas foram arquivadas. Um processo de infração contra relações de consumo também foi encerrado. As penas somavam 59 anos, 4 meses e 15 dias. O líder religioso ainda foi indiciado a um ano de detenção, três meses de reclusão e 20 dias-multa por posse irregular de arma de fogo.

Veja os processos contra João de Deus:

Posse irregular de arma de fogo: um ano de detenção, três meses de reclusão e 20 dias-multa (cumprindo pena);

um ano de detenção, três meses de reclusão e 20 dias-multa (cumprindo pena); Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 19 anos e quatro meses de reclusão; reduzido para 16 anos, quatro meses e 20 dias de reclusão;

19 anos e quatro meses de reclusão; reduzido para 16 anos, quatro meses e 20 dias de reclusão; Estupro de vulnerável: 40 anos de reclusão; reduzido para 30 anos, quatro meses e 15 dias de reclusão;

40 anos de reclusão; reduzido para 30 anos, quatro meses e 15 dias de reclusão; Estupro e estupro de vulnerável: 44 anos e seis meses de reclusão; reduzido para 29 anos e dois meses de reclusão;

44 anos e seis meses de reclusão; reduzido para 29 anos e dois meses de reclusão; Violação sexual mediante fraude: dois anos e seis meses de reclusão (arquivado);

dois anos e seis meses de reclusão (arquivado); Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 51 anos e nove meses de reclusão; reduzido para 13 anos e nove meses de reclusão;

51 anos e nove meses de reclusão; reduzido para 13 anos e nove meses de reclusão; Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 41 anos e quatro meses de reclusão; reduzido para 22 anos e seis meses de reclusão;

41 anos e quatro meses de reclusão; reduzido para 22 anos e seis meses de reclusão; Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 48 anos e seis meses de reclusão; reduzido para 27 anos de reclusão;

48 anos e seis meses de reclusão; reduzido para 27 anos de reclusão; Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 16 anos e 10 meses de reclusão;

16 anos e 10 meses de reclusão; Violação sexual mediante fraude: quatro anos de reclusão; reduzido para três anos e quatro meses de reclusão (cumprindo pena);

quatro anos de reclusão; reduzido para três anos e quatro meses de reclusão (cumprindo pena); Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 42 anos e 10 meses de reclusão; reduzido para 29 anos e seis meses de reclusão;

42 anos e 10 meses de reclusão; reduzido para 29 anos e seis meses de reclusão; Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 27 anos de reclusão;

27 anos de reclusão; Estupro e estupro de vulnerável: 56 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão (arquivado);

56 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão (arquivado); Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 39 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão; reduzido para 30 anos, um mês e 15 dias de reclusão;

39 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão; reduzido para 30 anos, um mês e 15 dias de reclusão; Violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: não definido;

não definido; Estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável: 51 anos e oito meses de reclusão; reduzido para nove anos de reclusão;

51 anos e oito meses de reclusão; reduzido para nove anos de reclusão; Relações de consumo : arquivado;

: arquivado; Estupro de vulnerável: em fase de alegações.

João de Deus foi preso preventivamente em 2018 após denúncias de diversas mulheres. Elas relataram ter sofrido abuso sexual do líder religioso durante atendimentos na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no interior de Goiás. Desde 2021, ele está em prisão domiciliar, em Anápolis, e impedido de se aproximar da cidade onde atuava e das vítimas.