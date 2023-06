Após visita de Sérgio Cabral, bar no Rio faz lavagem de sal grosso no local para ‘tirar as energias negativas’

Donos do estabelecimento contam que o ex-governador fluminense pediu feijoada e caipirinha, mas rejeitou o drink chamado ‘mamata’

Reprodução/Instagram/@sergiocabral_filho Ex-governador Sérgio Cabral vai em bar da Zona Portuária do Rio



Após visita do ex-governador Sérgio Cabral no último sábado, 17, a Casa Porto, tradicional bar na Zona Portuário do Rio de Janeiro, realizou um banho de sal grosso nas escadarias do estabelecimento a fim de “tirar as energias negativas”. “Pode subir as escadas tranquilo, diretor, que nós já realizamos o proceder correto”, diz a legenda de uma postagem que o bar fez sobre a lavagem. Após seis anos preso, Cabral foi a Casa Porto com amigos e a sua atual namorada, Carul Passos. Segundo os donos do comércio, o político comeu feijoada, que é o prato do dia, e bebeu quatro caipirinhas de limão com caju. Porém, ele recusou um drink especial da casa: o “mamata”, que é uma sátira aos inúmeros casos de corrupção no Estado fluminense. Na legenda, o restaurante afirmou, em tom de brincadeira, que “não insistam: só temos guardanapos de papel”, em referência ao episódio conhecido por “Farra dos Guardanapos”. “Se até na casa da gente aparece aquela alma sebosa no churrasco, que dirá no boteco? Mas fica tranquilo que a mamata nunca acaba, e a harmonia está reestabelecida”, finaliza a legenda da postagem.